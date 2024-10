Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 09:15

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 09.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZANINA. RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA-FIUMICINO AUTO IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. A ROCCA DI PAPA TUTTO PRONTO PER LA 44° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA LA STORICA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL FRUTTO SIMBOLO DELL’AUTUNNO ANIMERA’ LE VIE DEL BORGO FINO A DOMENICA SERA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE STRADE INTERESSATE DALL’EVENTO. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMBILITA.ASTRALSPA.