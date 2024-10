Lapresse.it - Turchia, gruppo legato al Pkk rivendica attentato ad Ankara

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Unarmatoal Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, hato l’di mercoledì contro la Turkish Aerospace Industries (Tai) di. Il Centro di difesa popolare (HSM) ha riferito che l’attacco è stato effettuato dal ‘Battaglione Immortali’. “L’azione, pianificata da molto tempo e attuata con successo, non ha alcun collegamento con l’agenda politica discussa innell’ultimo mese”, si legge nel comunicato citato dal portale ‘Kurdistan24’. “Per principio – si legge – il Battaglione Immortale non agisce frequentemente. Tuttavia, di tanto in tanto, invece di programmi attuali mirati a obiettivi importanti e strategici, implementa azioni sacrificali che contengono avvertimenti e messaggi contro le pratiche genocide, i massacri e le pratiche di isolamento del governo statale turco.