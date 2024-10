Trump e Vance sono spiati da Pechino? La rivelazione del NY Times

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo staff del candidato presidente Usa Donaldè stato informato questa settimana: alcuni hacker cinesi avrebbe avuto acceso al suo cellulare e a quello del suo compagno di corsa come vice J.D.. A rivelare la presunta violazione è il New York. Gli informatici, del gruppo ribattezzato Salt Typhoon, avrebbero sfruttato una violazione del sistema di telecomunicazione di Verizon. Leggi la nostra guida alle elezioni Usa 2024 Le indagini Gli investigatorial lavoro per capire quanto grave sia stata la violazione e, eventualmente, quali dati siano stati sottratti. L’attenzione è altissima perché i dispositivi del ticket presidenziale poscontenere informazioni rilevanti e molto appetibili per qualsiasi intelligence mondiale.