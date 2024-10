"Strage nel campo profughi a Jabalia: 150 fra morti e feriti" (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Protezione civile di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha compiuto nelle ultime ore "un massacro di massa" radendo al suolo almeno dieci edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Citando fonti locali Europa.today.it - "Strage nel campo profughi a Jabalia: 150 fra morti e feriti" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Protezione civile di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha compiuto nelle ultime ore "un massacro di massa" radendo al suolo almeno dieci edifici residenziali neldi, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Citando fonti locali

Il campo profughi "pugliese" in Albania : 6 milioni di euro - 30 operai e tempi record - Riguardo a ciò che sta accadendo tra Albania e Italia non si esprime ma si augura che tutto volga per il meglio. Dalla sua, si limita a riferire di aver sicuramente segnato un record, insieme... (Quotidianodipuglia.it)

Gaza - attacco israeliano su campo profughi di Maghazi : almeno 12 morti tutti appartenenti alla stessa famiglia - I funzionari medici palestinesi hanno dichiarato che un attacco israeliano ha colpito una casa nel campo profughi di Maghazi, nel centro di Gaza, uccidendo almeno 12 persone, tra cui tre bambini e quattro donne. I morti appartengono tutti alla ... (Lapresse.it)

Israele attacca il campo profughi di Jabalia : 30 morti. Il portavoce di Netanyahu : “Drone verso la casa del premier a Cesarea” - Attacco aereo israeliano. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa ci sono bambini tra le vittime. L’ufficio del premier isrealiano: “Attacco a Cesarea per colpire l’abitazione di Netanyahu” L'articolo Israele attacca il campo profughi di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Hezbollah buca le difese di Israele e colpisce una base vicino Binyamina. Massacro delle Idf nel campo profughi di Nuseirat - È di quattro soldati israeliani uccisi e 58 feriti, di cui sette in maniera grave, il bilancio di un attacco condotto con droni dai miliziani di Hezbollah contro una base delle Forze di difesa israeliane (Idf) vicino a Binyamina, nella parte ... (Lidentita.it)