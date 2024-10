Sci alpino, Odermatt unico grande favorito a Soelden. Curiosità per il ritorno di Braathen, ci sarà Hirscher? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se in campo femminile c’è grande concorrenza, al maschile il gigante di Soelden presenta un solo ed unico favorito. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da colui che lo scorso anno da chi l’ha dominata dall’inizio alla fine. Non sembrano davvero esserci dubbi su Marco Odermatt, che si presenta al cancelletto di partenza della prima gara stagionale con il solo ed unico obiettivo di firmare il primo successo. Il campione elvetico ha sfiorato la stagione perfetta, vincendo nove dei dieci giganti disputati, uscendo di pista proprio all’ultima occasione alle finali di Saalbach. Odermatt è chiaramente l’uomo da battere e viene quasi da pensare se si assisterà ad uno dei suoi consueti monologhi, con distacchi abissali inflitti ai proprio avversari. Oasport.it - Sci alpino, Odermatt unico grande favorito a Soelden. Curiosità per il ritorno di Braathen, ci sarà Hirscher? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se in campo femminile c’èconcorrenza, al maschile il gigante dipresenta un solo ed. La Coppa del Mondo di sciriparte da colui che lo scorso anno da chi l’ha dominata dall’inizio alla fine. Non sembrano davvero esserci dubbi su Marco, che si presenta al cancelletto di partenza della prima gara stagionale con il solo edobiettivo di firmare il primo successo. Il campione elvetico ha sfiorato la stagione perfetta, vincendo nove dei dieci giganti disputati, uscendo di pista proprio all’ultima occasione alle finali di Saalbach.è chiaramente l’uomo da battere e viene quasi da pensare se si assisterà ad uno dei suoi consueti monologhi, con distacchi abissali inflitti ai proprio avversari.

