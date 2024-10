Scatta il ricorso sulla scheda : "Posizione che ci danneggia" (Di venerdì 25 ottobre 2024) PERUGIA – Il Fronte del Dissenso ha presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale un’istanza/reclamo contro l’impostazione grafica della scheda elettorale che verrà utilizzata nelle elezioni regionali del 17-18 novembre in Umbria. Lo riferisce il suo portavoce e candidato alla presidenza della Regione, Moreno Pasquinelli. Secondo il Fronte del Dissenso, il posizionamento del suo simbolo immediatamente sotto quello della coalizione di centrosinistra per Stefania Proietti presidente "è illogico, danneggia il Fronte e, quel che più conta, può trarre in inganno gli elettori facendo pensare che il Fronte del Dissenso faccia parte della coalizione di centrosinistra. Lanazione.it - Scatta il ricorso sulla scheda : "Posizione che ci danneggia" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) PERUGIA – Il Fronte del Dissenso ha presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale un’istanza/reclamo contro l’impostazione grafica dellaelettorale che verrà utilizzata nelle elezioni regionali del 17-18 novembre in Umbria. Lo riferisce il suo portavoce e candidato alla presidenza della Regione, Moreno Pasquinelli. Secondo il Fronte del Dissenso, il posizionamento del suo simbolo immediatamente sotto quello della coalizione di centrosinistra per Stefania Proietti presidente "è illogico,il Fronte e, quel che più conta, può trarre in inganno gli elettori facendo pensare che il Fronte del Dissenso faccia parte della coalizione di centrosinistra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali Umbria 2024 - ecco come sarà la scheda elettorale : la guida al voto - Presentata la scheda elettorale per le regionali 2024 Umbria: tutte le posizioni sulla carta sono state decise tramite sorteggio: si tratta della scheda elettorale con più candidati sia a presidente che a consigliere regionale di sempre. In Umbria ... (Ternitoday.it)

LA FOTO NOTIZIA - Ecco la scheda elettorale per le Regionali 2024 : lo speciale come si vota e quando - Presentata la scheda elettorale per le regionali 2024 Umbria: tutte le posizioni sulla carta sono state decise tramite sorteggio. E' la scheda elettorale con più candidati sia a presidente che a consigliere regionale di sempre. In Umbria si ... (Perugiatoday.it)

LA FOTO NOTIZIA - Ecco la scheda elettorale per le Regionali 2024 : lo speciale come si vota e quando - Presentata la scheda elettorale per le regionali 2024 Umbria: tutte le posizioni sulla carta sono state decise tramite sorteggio. E' la scheda elettorale con più candidati sia a presidente che a consigliere regionale di sempre. In Umbria si ... (Perugiatoday.it)

Consiglio di Istituto : segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile : la scheda - La normativa in vigore (OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998). non prevede l'annullamento delle elezioni del ... (Orizzontescuola.it)