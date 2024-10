Salerno Pulita: al via "Svuota il sacco", la campagna sul corretto smaltimento di non differenziabile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al via, da questa settimana, la campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento di non differenziabile promossa da Salerno Pulita, nell’ambito della #SettimanaEuropeaperlariduzionedeiRifiuti. "Ogni venerdì svuoteremo un sacco di non differenziabile, scelto a caso, tra quelli ritirati dai Salernotoday.it - Salerno Pulita: al via "Svuota il sacco", la campagna sul corretto smaltimento di non differenziabile Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al via, da questa settimana, ladi sensibilizzazione suldi nonpromossa da, nell’ambito della #SettimanaEuropeaperlariduzionedeiRifiuti. "Ogni venerdì svuoteremo undi non, scelto a caso, tra quelli ritirati dai

Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita a Giovi : si raccolgono anche libri e giochi - Offrire una seconda vita a giochi e libri per i bimbi: sarà anche questo, sabato 26 ottobre, l'obiettivo del Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita che farà tappa a via Casa Manzo, dalle 9 alle 12:30. L'iniziativa Insieme al gazebo di ... (Salernotoday.it)

Via De Filippo - Salerno Pulita avvia bonifica discarica - Tempo di lettura: 2 minutiSaranno completate nella giornata di domani le operazioni di bonifica della discarica che si era creata in via De Filippo nel quartiere di Torrione. Su un terreno di proprietà privata affidato alla curatela fallimentare ... (Anteprima24.it)

Spunta una "panchina-letto" sul lungomare : materasso abbandonato da ignoti - l'appello di Salerno Pulita - "Pur apprezzando l’idea di voler rendere più confortevoli le panchine del nostro lungomare, ricordiamo a chi ha abbandonato questo materasso che può fare di meglio per migliorare la nostra città". Lo ha scritto sui social Salerno Pulita che invita ... (Salernotoday.it)

Nuovi carrellati al Cimitero di Salerno : installazione completata - l'appello di Salerno Pulita - Completata, da Salerno Pulita, nel cimitero di Salerno, a Brignano, l’installazione di ulteriori e nuovi carrellati per aiutare i cittadini nel rispetto delle regole della raccolta differenziata anche durante la visita ai propri cari defunti, ... (Salernotoday.it)