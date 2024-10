Ruba il cellulare a un passeggero mentre dorme, denunciato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha approfittato della distrazione di un viaggiatore a bordo di un treno regionale per Rubargli il telefono cellulare ma, dopo un’accurata indagine della Polizia Ferroviaria di Piacenza, il presunto autore del furto è stato individuato e denunciato.I fatti risalgono allo scorso mese di maggio Ilpiacenza.it - Ruba il cellulare a un passeggero mentre dorme, denunciato Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha approfittato della distrazione di un viaggiatore a bordo di un treno regionale perrgli il telefonoma, dopo un’accurata indagine della Polizia Ferroviaria di Piacenza, il presunto autore del furto è stato individuato e.I fatti risalgono allo scorso mese di maggio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ruba il telefono cellulare al compagno di camera - TODI – Sottoposto già agli arresti domiciliari e trasferito dall’ospedale di Assisi a quello di Pantalla per alcuni accertamenti, pensa bene di approfittarne per rubare, subito prima di essere trasferito in ambulanza, un cellulare a un paziente ... (Lanazione.it)

Detenuto ricoverato in ospedale ruba il cellulare al compagno di stanza - Assisi, 24 ottobre 2024 - Un detenuto, ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti, è accusato di aver rubato il cellulare al compagno di stanza. L’uomo, 31 anni, di origini polacche, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari ... (Lanazione.it)

Ruba il cellulare al compagno di stanza in ospedale : denunciato - Un 31enne polacco è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto dai Carabinieri della Stazione di Deruta per il furto di telefono cellulare in ospedale ad Assisi. L’uomo era agli arresti domiciliari presso il nosocomio di Assisi ... (Perugiatoday.it)

Milano - gli rubano la bici con cui sta girando il mondo : «Erano in cinque - calci e pugni per prendermi il cellulare. Ma non mi fermo» - A fine aprile ha iniziato un giro intorno al mondo in sella alla sua bici. Vietnam, Thailandia, Malesia Singapore, Taiwan, India, Turchia, Kenya, Tanzania, Egitto, Serbia, Bulgaria, Slovenia, in ordine sparso. Migliaia di chilometri e un sogno: ... (Open.online)