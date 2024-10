Quotidiano.net - Rossi, le frasi di Corsini al vaglio delle direzioni competenti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'Amministratore delegato della Rai Giampaoloha convocato questa mattina il direttore dell'Approfondimento Paolo, "esprimendo il proprio disappunto per l'episodio che lo ha visto coinvolto. Inoltre ha dato mandato alledi valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda ieri sera nella trasmissione Piazzapulita". Lo annuncia una nota di Viale Mazzini. In un servizio mandato in onda nel corso della puntata di ieri del programma di Corrado Formigli su La7,, all'uscita della festa del Tempo alla Gnam di Roma, dice: "Voi di Piazzapulita siete . Dite all'amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va infame".