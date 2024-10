.com - Ragusa, fermato con 30 grammi di stupefacenti dopo un inseguimento

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I Carabinieri di Comiso, in provincia di, hanno arrestato un giovane cittadino gambiano trovato in possesso di circa 30di sostanze, suddivisi in marijuana e hashish. L’operazione, volta a contrastare il traffico di droga, ha preso una piega movimentata quando il ventiduenne ha reagito con violenza durante il controllo dei militari, tentando la fuga e ingaggiando unnelle strade del centro. Durante la corsa, il sospettato ha cercato di liberarsi della droga, ma le forze dell’ordine hanno prontamente recuperato la sostanza abbandonata. L’uomo, successivamente condotto in caserma, è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di droga ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.