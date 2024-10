Quanto costa la pizza a Brescia? Più che a Padova e Parma, meno che a Milano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una pizza margherita a Brescia, in media, costa 7,10 euro: più che a Modena, Parma e Padova, meno che a Firenze, Roma e Milano. È Quanto emerge dal National pizza Index, lo studio realizzato da Omio – piattaforma di prenotazione per treni, autobus, aerei e traghetti – analizzando 100 ristoranti e Bresciatoday.it - Quanto costa la pizza a Brescia? Più che a Padova e Parma, meno che a Milano Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unamargherita a, in media,7,10 euro: più che a Modena,che a Firenze, Roma e. Èemerge dal NationalIndex, lo studio realizzato da Omio – piattaforma di prenotazione per treni, autobus, aerei e traghetti – analizzando 100 ristoranti e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I segreti dei "Signori della pizza" : quanto fatturano le più importanti pizzerie napoletane - Che Napoli sia la capitale mondiale della pizza è chiaro, quanto invece sia rilevante l'intero comparto per l'economia cittadina resta un concetto sempre abbastanza fumoso. Attraverso bilanci, visure camerali, dichiarazioni a mezzo stampa e non, ... (Napolitoday.it)

Quanto costa la pizza a Genova? La classifica delle città italiane - Genova si piazza al quarto posto in Italia tra le 20 principali città della Penisola per l'apprezzamento della pizza e al settimo per il prezzo medio di una Margherita di dimensioni standard (7,10 euro nella nostra città). I dati emergono ... (Genovatoday.it)

Briatore - Sorbillo e Porzio : scoppia il Pizza gate. Quanto costa davvero una margherita sul lungomare di Napoli - Scoppia il pizza Gate tra Briatore, Sorbillo e Porzio: ecco quanto costa davvero mangiare una pizza sul lungomare di Napoli “La pizza napoletana sembra un chewing-gum”. Parole che suonano di sfida e profumano di marketing, soprattutto se a ... (Notizie.com)

Briatore - Sorbillo e Porzio : scoppia il pizza gate. Quanto costa davvero una margherita sul lungomare di Napoli - Scoppia il pizza Gate tra Briatore, Sorbillo e Porzio: ecco quanto costa davvero mangiare una pizza sul lungomare di Napoli “La pizza napoletana sembra un chewing-gum”. Parole che suonano di sfida e profumano di marketing, soprattutto se a ... (Notizie.com)