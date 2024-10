PS5 Pro, i giochi “Enhanced “che supportano la console salgono a 78, ecco la lista completa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l’inesorabile avvicinarsi del lancio di PS5 Pro, Sony ha aggiornato la lista dei giochi “Enhanced” che supporteranno la nuova console, portando questa a ben 78 i titoli che godranno di migliorie al comparto tecnico sul nuovo hardware, tra i quali troviamo le nuove aggiunte Helldivers 2 ed NBA 2K25. Game-experience.it - PS5 Pro, i giochi “Enhanced “che supportano la console salgono a 78, ecco la lista completa Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l’inesorabile avvicinarsi del lancio di PS5 Pro, Sony ha aggiornato ladei” che supporteranno la nuova, portando questa a ben 78 i titoli che godranno di migliorie al comparto tecnico sul nuovo hardware, tra i quali troviamo le nuove aggiunte Helldivers 2 ed NBA 2K25.

