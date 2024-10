Ora solare, petizione medici ambiente contro switch: "Ecco gli effetti negativi" (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'iniziativa di Sima e Consumerismo, '350mila italiani a favore dell'ora legale tutto l'anno' Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre gli italiani dovranno dire addio all'ora legale e le lancette dell'orologio andranno spostate un'ora indietr Ilgiornaleditalia.it - Ora solare, petizione medici ambiente contro switch: "Ecco gli effetti negativi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'iniziativa di Sima e Consumerismo, '350mila italiani a favore dell'ora legale tutto l'anno' Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre gli italiani dovranno dire addio all'ora legale e le lancette dell'orologio andranno spostate un'ora indietr

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Cinque anni di soggiorno legale per chiedere la cittadinanza. ‘Prima gli italiani’? No - ‘italiani prima’” : Magi lancia il referendum - “Questo è un referendum che dovrebbero firmare tutti quelli che si sono detti favorevoli ad una riforma della legge sulla cittadinanza. Questa legislatura probabilmente si concluderà senza una riforma della legge sulla cittadinanza, per questo ... (Ilfattoquotidiano.it)