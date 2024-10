Omicidio Cecchettin, Turetta in aula: “Lo faccio per Giulia” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta per la prima volta in aula dopo l’Omicidio di Giulia Cecchettin. Una presenza che potrebbe cambiare l’esito del processo È il giorno di Filippo Turetta. Il processo per l’Omicidio di Giulia Cecchettin prosegue e in questo venerdì in aula per la prima volta anche il killer della giovane. L’ex ragazzo della vittima ha incrociato lo sguardo di papà Gino. Non è presente, invece, la sorella Elena. “Non sono invincibile, non posso esserci“, queste le sue parole a poche ore dall’inizio dell’udienza. Giulia Checchettin e Filippo Turetta (Ansa) – cityrumors.itGrande attesa per le parole di Turetta. Il giovane, come riportato dall’Adnkronos, ha garantito una piena confessione per rispetto di Giulia. “Voglio raccontare tutto quello che è successo – le sue parole davanti ai giudici – le memorie scritte nascono con l’obiettivo di mettere iscritto le cose che mi venivano in mente. Cityrumors.it - Omicidio Cecchettin, Turetta in aula: “Lo faccio per Giulia” Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippoper la prima volta indopo l’di. Una presenza che potrebbe cambiare l’esito del processo È il giorno di Filippo. Il processo per l’diprosegue e in questo venerdì inper la prima volta anche il killer della giovane. L’ex ragazzo della vittima ha incrociato lo sguardo di papà Gino. Non è presente, invece, la sorella Elena. “Non sono invincibile, non posso esserci“, queste le sue parole a poche ore dall’inizio dell’udienza.Checchettin e Filippo(Ansa) – cityrumors.itGrande attesa per le parole di. Il giovane, come riportato dall’Adnkronos, ha garantito una piena confessione per rispetto di. “Voglio raccontare tutto quello che è successo – le sue parole davanti ai giudici – le memorie scritte nascono con l’obiettivo di mettere iscritto le cose che mi venivano in mente.

