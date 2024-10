Nuova tessera sanitaria digitale dal 25 ottobre: dove si trova, come si utilizza e cosa ci si può fare (Di venerdì 25 ottobre 2024) cosa si potrà fare con la Nuova tessera sanitaria digitale. Dal 23 ottobre è partita la sperimentazione con 50mila cittadini che sull’app “IO” hanno a disposizione i nuovi servizi pubblici. Piano piano il servizio verrà esteso a tutti gli italiani ed entro il 5 dicembre la digitalizzazione della vecchia tessera sarà completata. D’ora in poi il cittadino potrà avere patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità in formato digitale. Ma, come sottolinea Libero Quotidiano, questa è soltanto un’anticipazione del portafoglio digitale IT Wallet. Per quest’ultimo, però, bisognerà attendere il 2025. Leggi anche: Addio alla tessera sanitaria in plastica, cosa cambia dal 23 ottobre cosa si potrà fare coi nuovi documenti digitali Mercoledì 23 ottobre i 50mila utenti scelti hanno ricevuto una notifica sull’App Io. È necessario, però, fare una precisazione. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)si potràcon la. Dal 23è partita la sperimentazione con 50mila cittadini che sull’app “IO” hanno a disposizione i nuovi servizi pubblici. Piano piano il servizio verrà esteso a tutti gli italiani ed entro il 5 dicembre la digitalizzazione della vecchiasarà completata. D’ora in poi il cittadino potrà avere patente di guida,e Carta europea della disabilità in formato. Ma,sottolinea Libero Quotidiano, questa è soltanto un’anticipazione del portafoglioIT Wallet. Per quest’ultimo, però, bisognerà attendere il 2025. Leggi anche: Addio allain plastica,cambia dal 23si potràcoi nuovi documenti digitali Mercoledì 23i 50mila utenti scelti hanno ricevuto una notifica sull’App Io. È necessario, però,una precisazione.

