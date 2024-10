Movieplayer.it - Nudes 2, la recensione: la serie sul revenge porn diventa più matura, e guarda agli adulti

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una seconda stagione che non dimentica i protagonisti adolescenti, ma aggiunge all'equazione i genitori, vittime anche loro die sextorsion. In streaming su RaiPlay. Please Send. Quante volte l'abbiamo letto sui social o tra i messaggi privati, magari da amici che ci scherzavano su. Eppure si tratta di una questione molto seria: un "gioco delle parti" che come sappiamo può sfociare facilmente nele nella sextorsion, che torna protagonista del racconto nella seconda stagione del remake italiano dell'omonimanorvegese,. Dopo il successo incredibile nel 2021, ecco le nuove puntate arrivate in streaming su RaiPlay, presentate in anteprima ad Alice nella Città.2: una variante sul tema delNove episodi. tre nuove storie. Questo il format semi-antologico