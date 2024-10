Napoli-Lecce (sabato 26 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per Antonio Conte la sfida contro il Lecce non è naturalmente come tutte le altre e il Napoli sfida le radici del tecnico salentino con l’obiettivo di sfruttare nuovamente una settimana nella quale le rivali per lo scudetto sono state impegnate nelle coppe. Gli azzurri hanno mantenuto la testa della classifica soffrendo sul campo dell’Empoli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Napoli-Lecce (sabato 26 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Per Antonio Conte la sfida contro ilnon è naturalmente come tutte le altre e ilsfida le radici del tecnico salentino con l’obiettivo di sfruttare nuovamente una settimana nella quale le rivali per lo scudetto sono state impegnate nelle coppe. Gli azzurri hanno mantenuto la testa della classifica soffrendo sul campo dell’Empoli InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lecce - Gotti : “Le scelte per la sfida di Napoli saranno condizionate anche dal match contro il Verona” - Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli al Maradona. Queste le sue parole: Gotti: su quali parole ha usato per tirare su il morale della squadra “Quali parole ho ... (Terzotemponapoli.com)

Lecce a Napoli per dimenticare 0-6 - Gotti "Giorni brutti - ora fatti" - "Abbiamo parlato per chiarirci, ma la ricetta è quella dei fatti", dice il tecnico dei salentini LECCE - Dopo lo 0-6 rimediato in casa contro la Fiorentina, per il Lecce è tempo di scendere in campo contro il Napoli capolista al Maradona. Mister ... (Ilgiornaleditalia.it)

Sul Lecce incombe l’uragano Napoli - ma il bivio è contro l’Hellas Verona - LECCE - Se, come sintetizza un detto popolare, l’altezza è mezza bellezza, quando si parla di calcio la solidità vale mezza salvezza. Dopo otto giornate il Lecce ha la peggior difesa del campionato, con una media di poco più di due gol per gara. ... (Lecceprima.it)

L’ag. di Kvara assisterà a Napoli-Lecce : non è detto che incontrerà il club - Corriere dello Sport – L’ag. di Kvara assisterà a Napoli-Lecce: non è detto che incontrerà il club L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle … L'articolo L’ag. di Kvara assisterà a Napoli-Lecce: non è detto che incontrerà il ... (Forzazzurri.net)