Muore il professor Gino Malaguti: storico e Dirigente scolastico. Autore di un libro sull'espulsione e licenziamento di studenti e docenti dalla scuola durante il fascismo

Nell'archivio della Corte dei Conti – ci aveva raccontato il professor Gino Malaguti – abbiamo rinvenuto i nomi dei docenti di ruolo. I nomi dei supplenti invece li abbiamo rinvenuti in quello della comunità ebraica. Il regime usava delle parole edulcorate – espulse, licenziate – ma la realtà è che chi proveniva da famiglie benestanti se la cavava in qualche modo, chi invece viveva del proprio stipendio andava in pensione, ma era bassa perché la carriera era troncata a metà, e si cadeva in povertà". 

Vogliamo ricordare con queste parole dedicate al libro – uno dei tanti – che ha scritto con il fratello Giorgio Malaguti e da Barbara Previato, docente di Italiano e Storia all'Istituto tecnico industriale Corni di Modena, libro intitolato "Espulsi e licenziati: alunni e docenti delle scuole modenesi e le leggi razziali del 1938".

