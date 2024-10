Milan, ufficiale: Theo e Reijnders saltano il Napoli a causa del rinvio del mach con il Bologna (Di venerdì 25 ottobre 2024) La sfida fra Bologna e Milan non si gioca, ora è ufficiale. Si tratta di una decisione che ha delle ripercussioni anche sulla prossima giornata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) La sfida franon si gioca, ora è. Si tratta di una decisione che ha delle ripercussioni anche sulla prossima giornata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi - ufficiale decisione Lega Serie A - Adesso è ufficiale e definitivo. Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi e non si giocherà sabato 26 ottobre alle ore 18. Prevale pertanto la linea del sindaco Lepore, che con un’ordinanza aveva vietato la disputa del match per via del ... (Sportface.it)

Bologna-Milan rinviata - è ufficiale : quando si può giocare il recupero con il calendario intasato - Bologna-Milan non si gioca domani, sabato 26 ottobre alle 18, la partita è stata rinviata. Data del possibile recupero: mercoledì 18 o mercoledì 5 febbraio.Continua a leggere (Fanpage.it)

Bologna-Milan rinviata - è ufficiale. Scaroni : "Decisione assurda" - La sè infine arrivata la decisione della Lega Serie A dopo le pressioni del sindaco Matteo Lepore e del Bologna FC. Il CdA d`emergenza convocato ne... (Calciomercato.com)

Inter e Milan : 200 milioni per comprare di San Siro. Entro novembre la comunicazione ufficiale - Inter e Milan lo hanno fatto capire ormai con sempre maggior convinzione. Il nuovo stadio si farà, ma l`indicazione o meglio l`intenzione delle... (Calciomercato.com)