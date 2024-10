Mic, Mollicone a Report: “Mostra Futurismo? Movimento da valorizzare nelle scuole e di cui andare orgogliosi” – Video (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Condivido quanto detto dal ministro Giuli sulle grandi mostre, che non sono le mostre del governo Meloni, ma le mostre del ministero della Cultura che ha degli indirizzi culturali macro che gli dà la politica, il nostro governo ha vinto con un programma culturale votato da milioni di persone". Così il presidente della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Condivido quanto detto dal ministro Giuli sulle grandi mostre, che non sono le mostre del governo Meloni, ma le mostre del ministero della Cultura che ha degli indirizzi culturali macro che gli dà la politica, il nostro governo ha vinto con un programma culturale votato da milioni di persone". Così il presidente della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lilli Gruber incalza il portavoce dei Pro Vita Jacopo Coghe: “Come mai siete così tolleranti con i leader di questo governo?” - "Meloni si è separata e ha una figlia fuori dal matrimonio, Salvini ha due figli da donne diverse. Come mai c'è tutta questa tolleranza da parte vostra?" ... (ilfattoquotidiano.it)

Formigli mostra il video di Corsini (Rai): “Mi insulta, giudichi l’azienda”. La replica: “Infame? Mi riferivo al gradino” - Scoppia la polemica tra il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, e Corrado Formigli, conduttore di PiazzaPulita. Durante il programma di La7 è stato mandato in onda un video nel quale si ... (ilfattoquotidiano.it)

La mostra sul futurismo e il curatore che si paragona a Boccia: ecco cos’altro rivelerà Report sul Ministero della Cultura - Andando con ordine, nel 2023 sarebbe stato Giuli, all’epoca presidente del Maxxi, il primo a impostare una mostra sul futurismo nel “suo” museo, affidando l’incarico al curatore Fabio Benzi, che in ... (tpi.it)

L'Ucraina invita i soldati nordcoreani ad arrendersi e promette sicurezza, cibo e cure mediche - In un video in lingua coreana il progetto di Kiev "I Want to Live" invita i soldati nordcoreani ad arrendersi alle forze ucraine, mentre Zelensky fa sapere che le truppe di Pyongyang dovrebbero essere ... (it.euronews.com)