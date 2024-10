Sport.quotidiano.net - MercatO. Montefano, verso il ritorno del centrocampista Alla. Un’altra pedina per il nuovo tecnico Amadio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È più vicino che mai ilaldelErnest(foto), in estate passato in prestito dsocietà violaVigor Senigallia. Il club del presidente Stefano Bonacci è pronto ad accogliere a braccia aperte il giocatore che nelle ultime stagioni è stato uno dei perni del centrocampo del. Si verrebbe così a ricomporre la coppia con Sindic, un giocatore in fase di recupero. Domenica ilè uscito battuto nel match interno con il Monturano Campiglione, una sconfitta che ha spinto la società a esonerare l’allenatore Luca Manisera e a prendere Peppinoche è stato sulla panchina anche dell’Azzurra Colli e della Maceratese.