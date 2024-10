Malore improvviso, muore avvocatessa di 57 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ deceduta improvvisamente l’avvocato Paola Grilli. Aveva 57 anni. Inutile il pronto trasporto all’ospedale regionale di Torrette. Imolaoggi.it - Malore improvviso, muore avvocatessa di 57 anni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ deceduta improvvisamente l’avvocato Paola Grilli. Aveva 57. Inutile il pronto trasporto all’ospedale regionale di Torrette.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sport italiano sotto choc - la pallavolista morta a 33 anni dopo un malore sotto la doccia - Un dramma ha sconvolto il mondo dello sport, che ora è in lutto. Una giovane atleta, Valentina, è morta ad appena 33 anni e in maniera improvvisa. Era sotto la doccia, quando si è accasciata ed è deceduta in pochi istanti. La sua dipartita è ... (Caffeinamagazine.it)

Malore improvviso in casa - muore a 50 anni : le lacrime per Fabiano - La chiesa del quartiere gremita e le lacrime trattenute a fatica: in tanti, nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, hanno partecipato all'ultimo commosso addio a Fabiano Brunetti. La cerimonia funebre si è svolta nella parrocchiale del quartiere ... (Bresciatoday.it)

Luigi Rocca morto per un malore durante una partita di calcio tra amici : l’ex Inter aveva 61 anni - Muore all’età di 61 anni Luigi “Gigi” Rocca, ex calciatore dell’Inter (tra le altre). Fatale un malore accusato in campo durante una partita tra amici a Piacenza, nonostante il tentativo di auto medica e ambulanza per rianimarlo mentre si era ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il dramma di Elena - morta a soli 44 anni per un malore improvviso - C'è tanto dolore a Buffalora, popoloso quartiere a sud della città, per la scomparsa di Elena Franchini: è morta a soli 44 anni, stroncata improvvisamente da un aneurisma cerebrale. La tragedia nei giorni scorsi a Tenerife, isola delle Canarie, ... (Bresciatoday.it)