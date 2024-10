Oasport.it - LIVE Italia-Malta 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: azzurre di nuovo pericolose, ci provano Bonfantini e Severini

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61? Doppio cambio per Soncin: esce Girelli ed entra Valentina Giacinti. Dentro Schatzer e fuori Greggi. 59? Intervento scomposto di Ebejer che atterrama l’arbitro dice che non c’è fallo. 58? Partemente in portache ha sorpreso Ebejer. Riesce a trattenere in qualche modo la palla il portiere maltese. 57? È tornata ad attaccare ufficialmente l’11 di Soncin. Punizione per ledal limite sinistro dell’area. 56?che cerca la battuta al volo diche però caccia sopra la porta. 55? Angolo per l’alla battuta. 54? Bella palla dentro diche però non trova in area una compagna. 52? Momento positivo perche ha fatto in questi primi 7 minuti di secondo tempo quanto in tutta la prima frazione. Gestione più tranquilla della palla e alcuni buoni spunti.