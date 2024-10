Lanazione.it - L’incubo spaccate è senza fine. Due ristoranti nel mirino dei ladri

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Marco Corsi MONTEVARCHI Un salone di acconciature, uno studio medico, la sede della Cgil. E nelle ultime ore due, "Le Mura del Cassero" e "Daniele&Riccardo". In queste settimane, a Montevarchi, si è registrata una lunga scia di furti, principalmente in centro storico. Scarso il bottino, ma questo non rende meno problematica la situazione, soprattutto per il senso di insicurezza che pervade tra gli operatori.contare i danni alle strutture. Quello che sta avvenendo a Montevarchi ricalca quasi del tutto ciò che era accaduto nella vicina San Giovanni nei mesi scorsi, quando i colpi erano all’ordine del giorno. Adesso il problema si è solo spostato di qualche chilometro. I commercianti non nascondono una certa preoccupazione, soprattutto per la periodicità dei fenomeni.