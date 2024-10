Liguria, fine campagna elettorale con allerta meteo: Bucci e Orlando con tutti i big (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarà una chiusura di campagna elettorale sotto la pioggia, con ogni probabilità, in Liguria. Mentre è scattato il conto alla rovescia verso il silenzio elettorale per il voto di domenica delle Regionali, il centrodestra di governo e il campo largo saranno a Genova in due piazze diverse a un’ora di distanza una dall’altra. Una giornata conclusiva che sarà accompagnata dall’allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal, con una nuova ondata di maltempo ancora contornata da incertezza previsionale ma che potrebbe segnare anche le ore del voto fino a domenica se non a lunedì, con relative preoccupazioni per l’affluenza alle urne. Meloni, Salvini e Tajani all’evento di Bucci Non sarà una piazza vera e propria ma un evento al coperto quello conclusivo della campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Lapresse.it - Liguria, fine campagna elettorale con allerta meteo: Bucci e Orlando con tutti i big Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarà una chiusura disotto la pioggia, con ogni probabilità, in. Mentre è scattato il conto alla rovescia verso il silenzioper il voto di domenica delle Regionali, il centrodestra di governo e il campo largo saranno a Genova in due piazze diverse a un’ora di distanza una dall’altra. Una giornata conclusiva che sarà accompagnata dall’gialla per temporali emanata da Arpal, con una nuova ondata di maltempo ancora contornata da incertezza previsionale ma che potrebbe segnare anche le ore del voto fino a domenica se non a lunedì, con relative preoccupazioni per l’affluenza alle urne. Meloni, Salvini e Tajani all’evento diNon sarà una piazza vera e propria ma un evento al coperto quello conclusivo delladel centrodestra a sostegno del candidato presidente di RegioneMarco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Disgustato da Report in silenzio elettorale" : gioco sporco della sinistra in Liguria - Oggi i leader nazionali del centrodestra saranno a Genova per la chiusura della campagna elettorale del sindaco di Genova Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria. Si vota domenica e lunedì, e proprio a urne aperte- domenica ... (Liberoquotidiano.it)

Conte in Liguria : la campagna elettorale per Orlando si trasforma nella resa dei conti con Grillo - Giuseppe Conte, l’avvocato di Apulia, è arrivato in Liguria, terra di Beppe Grillo, il fondatore. Dovrebbe essere il giorno della riscossa del M5s che a Genova e dintorni pochi mes... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (Ilfoglio.it)

Elezioni in Liguria : verso la chiusura della campagna elettorale con il sostegno dei leader nazionali - Le elezioni in Liguria si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre e i cittadini dovranno votare per scegliere il prossimo Presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. I candidati principali sono quelli schierati dalla ... (Ildifforme.it)

Marco Bucci : il ruolo dei social network nella campagna elettorale in Liguria - Facebook WhatsApp Twitter Marco Bucci, candidato a presidente della Regione Liguria, esprime il suo punto di vista sulle dinamiche social che possono influenzare la comunicazione politica. In un contesto sempre più digitalizzato, il politico ... (Gaeta.it)