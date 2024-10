La vulnerabilità di Damiano David in 'Born with a broken heart' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo brano di Damiano David esplora il tema dell'inadeguatezza e della vulnerabilità emotiva Damiano David e la sua nuova canzone: un viaggio nell’inadeguatezza su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La vulnerabilità di Damiano David in 'Born with a broken heart' Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo brano diesplora il tema dell'inadeguatezza e dellaemotivae la sua nuova canzone: un viaggio nell’inadeguatezza su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Damiano David - testo e significato di Born with a broken heart - A poche settimane dall’uscita del suo primo singolo da solista, Damiano David torna in rotazione musicale con un nuovo, bellissimo brano. La canzone si intitola Born with a broken heart, e racconta un momento di smarrimento del cantante durante la ... (Dilei.it)

Damiano David - Born With a Broken Heart - Il nuovo singolo del cantante dei Måneskin, Born With a Broken Heart, sembra la sua rilettura di As It Was. Basterà per sfondare nel mercato internazionale? (Vanityfair.it)

Usciti musicali di fine mese : Caposella - Myss Keta - Coma Cose - Damiano David e Bocelli - Milano, 24 ottobre 2024 – Il mese di ottobre saluta con una carrellata di pubblicazioni musicali estremamente variegata. Si passa dal cantautorato sperimentale di Vinicio Capossela e Vasco Brondi, al pop dei Coma Cose, La Rappresentante di Lista e ... (Quotidiano.net)

Damiano David canta Silverlines da Jimmy Fallon : il video del debutto solista in America - Damiano David ha fatto il suo debutto sulla TV statunitense esibendosi sul suo nuovo singolo Silverlines a The Tonight Show di Jimmy Fallon, ecco il video dell'esibizione.Continua a leggere (Fanpage.it)