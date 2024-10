Formiche.net - La Russia indica agli Houthi le navi occidentali da colpire

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Wall Street Journal fa uscire adesso una notizia importante: laavrebbe fornitodati per il targeting, georeferenziazioni usate dai miliziani yemeniti per(con armi passate dall’Iran) i cargo di compagnienell’Indo Mediterraneo. Queste informazioni venivano datenon direttamente, ma passate tramite alcuni Pasdaran che sono in Yemen, sul campo. E dunque, Mosca (con Teheran) sta attivamente partecipando alla campagna di destabilizzazione lanciata contro il traffico di cargo che usa il corridoio del Mar Rosso (Suez-Bab El Mandeb) per il commercio Europa-Asia: luogo di sfogo, secondo gli yemeniti, della loro rappresa contro Israele.