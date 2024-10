Inter-news.it - Infortunio Carlos Augusto: scatta l’ora di Palacios? Due partite nel mirino

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’diin Young Boys-Inter costringe a un momento di riflessione a Simone Inzaghi e al suo staff. È arrivato il momento di Tomas? Duenel. TANTI INFORTUNI – L’Inter sta attraversando un momento delicato sul fronte degli infortuni, con numerose assenze che stanno complicando le scelte di Simone Inzaghi. L’ultimo stop è quello di, fermatosi durante il secondo tempo della gara di Champions League contro lo Young Boys per un problema muscolare. L’del brasiliano rappresenta l’ennesima tegola per i nerazzurri, che hanno già dovuto fare i conti con le assenze di Acerbi, Calhanoglu e Asllani, mentre Dimarco, che inizialmente aveva riposato in Svizzera, dovrà ritornare titolare per la sfida contro la Juventus.