Gli anziani assassinati a Osteria Nuova La lotta poi il coltello Nella perizia la verità

Firenze, 25 ottobre 2024 – Umberto Della Nave ha lottato fino alla fine. Procurando al suo assassino molteplici lividi su petto e costato. E, con molte probabilità, portandolo a ferirsi con il suo stesso coltello. A dirlo sono i periti che poche settimane fa, durante l'incidente probatorio davanti al gip Angelo Antonio Pezzuti, hanno illustrato i risultati degli esami svolti sul luogo del delitto e sul corpo dei due anziani, Umberto (84 anni) e la moglie Dina Del Lungo (81 anni), uccisi il 5 dicembre scorso nel loro terratetto a Osteria Nuova (Bagno a Ripoli). Si complica quindi la posizione del presunto assassino Antonino La Scala – difeso dall'avvocato Tiziana Barillaro –, i cui brandelli di carne sono stati rinvenuti sotto le unghie di Della Nave.

