F1 GP Messico 2024 risultati e classifica prove libere 1 | Russell primo seguono Sainz e Tsunoda

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Georgefinisce la prima sessione didel Gran Premio delin cima alla. L’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città delospita la prima sessione di. In pista numerosi rookie: Antonelli con Mercedes, Bearman in Ferrari, O’Ward al volante della McLaren, Shwartzman in pista con Stake e Drugovich con Aston Martin. Le FP1 sono travagliate e vengono interrotte due volte. La prima bandiera rossa viene sventolata dopo appena dieci minuti dal via, a causa di alcuni detriti raccolti dalla macchina di Antonelli. Fortunatamente, nessun problema sulla W15 e le FP1 ripartono dopo poco. Circa trenta minuti dopo il via delle FP1, la sessione è nuovamente interrotta dall’incidente tra Alex Albon e Oliver Bearman, con entrambi i piloti illesi ma che sono costretti a terminare in anticipo le. G.C.Y.M.