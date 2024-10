Lanazione.it - Domenica a Tirrenia torna il mercato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 - Ultimo appuntamento per questo 2024 con ilditargato Confesercenti Pisa e Monte Pisano.banchi nel cuore delle due piazze della frazione balneare dalle 8 alle 20 per il tradizionale shopping all’aria aperta a due passi dal mare, con le attività a posto fisso aperte. “Si chiude con questa edizione il programma di mercati straordinari a– spiega Mirco Sbrolli, presidente del sindacato ambulanti Anva di Confesercenti – che mettiamo in archivio con un bilancio sicuramente positivo avendo arricchito l’offerta dei mercatili sul lungomare rispetto a quella classica di Marina di Pisa.offriremo come sempre banchi di diverse merceologie che sicuramente saranno in grado di soddisfare le esigenze di coloro che scelgono il mare eper fare la classica passeggiata”.