Decreto salva casa, la parola ai tecnici: «Applicare la legge con saggezza per rilanciare il mercato immobiliare» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si svolto oggi venerdì 25 ottobre il convegno organizzato dal Comune dal titolo “Decreto salva casa, aspetti giuridici ed applicativi del Decreto 69/2024 dopo la conversione in legge”, che ha avuto luogo in auditorium di via Don Orione. Presenti molti professionisti e tecnici del settore. E' Padovaoggi.it - Decreto salva casa, la parola ai tecnici: «Applicare la legge con saggezza per rilanciare il mercato immobiliare» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si svolto oggi venerdì 25 ottobre il convegno organizzato dal Comune dal titolo “, aspetti giuridici ed applicativi del69/2024 dopo la conversione in”, che ha avuto luogo in auditorium di via Don Orione. Presenti molti professionisti edel settore. E'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Decreto Salva Casa : tutte le novità introdotte nella versione definitiva - Con la conversione in legge del decreto Salva Casa, sono stati introdotti diversi cambiamenti rispetto alla prima versione, tra questi la possibilità di sanare non solamente le piccole difformità, ma anche quelle di grande cubatura. Ecco una guida a ... (Quotidiano.net)

Tolleranze e difformità nel Decreto Salva Casa - Come per ogni meccanismo di sanatoria (non solo edilizia), la nuova normativa prevede dei costi, anche se ragionevoli, soprattutto rispetto alla prima versione del Salva Casa. Nel caso delle tolleranze, tuttavia, di fatto non ci sono spese. Al ... (Quotidiano.net)

Il Decreto Salva Casa e ciò che implica. I monolocali e gli effetti sui millesimi - Il decreto Salva Casa entrato in vigore lo scorso luglio prevede che siano considerati abitabili i locali che presentano un'altezza e una superficie minima interna minori rispetto a quanto era stato precedentemente stabilito. Prendendo in esame, ... (Quotidiano.net)

Decreto Salva Casa - ecco per cosa non servirà più la sanatoria - Roma, 23 ottobre 2024 - Con il decreto Salva Casa arriva il condono per i numerosi abusi edilizi minori degli immobili italiani. Tra le principali novità introdotte dal governo con le modifiche al Testo unico dell’edilizia c'è la possibilità di ... (Quotidiano.net)