Ciclismo Cavendish apre al ritiro | Voglio restare in questo mondo anche in altre vesti

Roma, 25 ottobre 2024 - Ormai intorno al destino di Mark Cavendish si sta creando un'autentica saga che di tanto in tanto si arricchisce di nuove puntate che sembrano portare sempre a una direzione opposta. Appena pochi giorni fa il britannico si era dichiarato ancora nel pensatoio per il 2025 dopo aver invece ufficializzato ancora una volta la fine della sua epopea al Tour de France: ora la situazione sembra invece condurre ancora verso un imminente ritiro.  I dettagli  Intercettato dai microfoni di Men's Health, il corridore dell'Astana Qazaqstan Team ha innanzitutto 'salutato' per l'ennesima volta l'amatissima Grande Boucle, di cui detiene da quest'estate il record di tappe vinte (35). "Non avevo idea di come sarebbe stata la mia testa dopo l'ultimo Tour de France.

