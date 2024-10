Quifinanza.it - Chi detiene il debito pubblico dell’Eurozona?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Per le economie nazionali ilè un elemento molto importante. Esso influenza infatti la stabilità economica nonché le politiche di sviluppo di un paese. Entrando più nel dettaglio, con tale termine si indica l’ammontare totale dei prestiti che uno Stato ha contratto per finanziare spese (come ad esempio infrastrutture, deficite servizi pubblici) che risultano superiori alle entrate fiscali. Più esattamente si tratta di uncontratto da uno Stato per far fronte alle proprie necessità finanziarie. Ovviamente se un qualsiasi Governo contrae un, deve poi restituirlo. Il problema sono però gli interessi che maturano nel tempo. La domanda che sorge dunque spontanea è chiil. Ecco i dettagli in merito e gli ultimi dati Eurostat sul rapporto trae PIL nonché le possibili strategie per tentare di ridurlo.