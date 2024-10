Centrale idroelettrica Cavaticcio verso il riavvio (dopo anni): posizionata la maxi-turbina | FOTO (Di venerdì 25 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIeri mattina i lavori per l'installazione della nuova turbina nella Centrale idroelettrica del Cavaticcio, in largo Caduti del lavoro, in pieno centro a Bologna. Impianto, alimentato dalle acque del Canale di Reno, che il Comune ha deciso Bolognatoday.it - Centrale idroelettrica Cavaticcio verso il riavvio (dopo anni): posizionata la maxi-turbina | FOTO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIeri mattina i lavori per l'installazione della nuovanelladel, in largo Caduti del lavoro, in pieno centro a Bologna. Impianto, alimentato dalle acque del Canale di Reno, che il Comune ha deciso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla scoperta dell'energia rinnovabile con Enel Green Power : apre al pubblico la centrale idroelettrica di Strettara - Un viaggio alla scoperta della fonte di energia rinnovabile più antica e preziosa utilizzata dall’uomo, in grado di guardare al presente e al futuro grazie ai processi di innovazione e alla sostenibilità che ne traccia il percorso. E ‘con questo ... (Modenatoday.it)

Guerra Russia Ucraina - lanciati missili verso la centrale idroelettrica di Kiev e varie città : 7 morti - La Russia ha lanciato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato sul territorio dell’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia Unian. Nella notte sono stati lanciati missili, principalmente in direzione delle regioni occidentali, ... (Metropolitanmagazine.it)

Stefano Bellabona - sopravvissuto all'esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi - il racconto : «Nello scoppio sono morti colleghi a due metri da me - io ce l'ho fatta» - NOVENTA PADOVANA - «I colleghi che erano a due metri da me sono morti e io non posso ringraziare il cielo per essermi salvato: non esiste una motivazione per cui io ce l?ho fatta e loro... (Ilgazzettino.it)

Stefano Bellabona - sopravvissuto all'esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi - il racconto : «Nello scoppio sono morti colleghi a due metri da me - io ce l'ho fatta» - NOVENTA PADOVANA - «I colleghi che erano a due metri da me sono morti e io non posso ringraziare il cielo per essermi salvato: non esiste una motivazione per cui io ce l?ho fatta e loro... (Ilgazzettino.it)