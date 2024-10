Caterina Banti e l’addio alla vela: «È un ambiente maschilista. Da piccola ho sofferto di bulimia» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Caterina Banti, 37 anni, nella vela ha vinto tutto: europei, mondiali, due ori alle olimpiadi nel catamarano misto (Nacra 17). E dopo Parigi è scesa a terra: «Sono un caso piuttosto anomalo, anzi tardivo. Ho iniziato lo sport agonistico già da grande, a 23 anni. A 34 ho vinto con Ruggero Tita il primo oro olimpico e a 37 sempre con lui ci siamo riconfermati campioni. Con grande sacrificio, impegno e lavoro. Ho dovuto da prodiera prendere 10 chili in due anni, perché è un ruolo che richiede forza, esplosività, resistenza. Dallo sport ho ricevuto molto, ma gli ho anche dato tutto: ginocchia, schiena, mani, polsi, caviglie. Non mi sono risparmiata infortuni, sono abbonata a cervicale e pubalgia». Il maschilismo nella vela Banti spiega che «la vela è performance, oggi sull’acqua si va sempre più veloci e in barca si prendono botte. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024), 37 anni, nellaha vinto tutto: europei, mondiali, due ori alle olimpiadi nel catamarano misto (Nacra 17). E dopo Parigi è scesa a terra: «Sono un caso piuttosto anomalo, anzi tardivo. Ho iniziato lo sport agonistico già da grande, a 23 anni. A 34 ho vinto con Ruggero Tita il primo oro olimpico e a 37 sempre con lui ci siamo riconfermati campioni. Con grande sacrificio, impegno e lavoro. Ho dovuto da prodiera prendere 10 chili in due anni, perché è un ruolo che richiede forza, esplosività, resistenza. Dallo sport ho ricevuto molto, ma gli ho anche dato tutto: ginocchia, schiena, mani, polsi, caviglie. Non mi sono risparmiata infortuni, sono abbonata a cervicale e pubalgia». Il maschilismo nellaspiega che «laè performance, oggi sull’acqua si va sempre più veloci e in barca si prendono botte.

