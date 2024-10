Castelli Romani si aggiudicano la candidatura al titolo di Città Italiana del Vino 2025

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) SIENA, 24 ottobre 2024 – Isono ufficialmente ladel. La nomina sarà formalizzata il 27 ottobre a Stresa (VB), in occasione della Conventiondel. Laha coinvolto dieci comuni della provincia di Roma, con Marino come capofila e Nemi nel ruolo di coordinatore, affiancati dai comuni di Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano e Velletri. “Ilsarà un anno all’insegna deicomedel. Un territorio di grande valore, con unavincente che coinvolge 10 comuni – ha dichiarato Angelo Radica, presidente dell’Associazionedel-. Questo territorio esprime grandi potenzialità non solo nel settore enologico, ma anche dal punto di vista socio-economico, turistico e ambientale, sempre alla ricerca della sostenibilità”.