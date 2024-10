Broker casertano della cocaina arrestato in Colombia, il blitz dopo l’arresto del latitante Nocella (Di venerdì 25 ottobre 2024) dopo l’arresto del latitante Gustavo Nocella, il Broker casertano della cocaina, Luigi Belvedere, era in allarme. Questo ha spinto le forze dell’ordine ad accelerare le operazioni per la cattura del Broker della cocaina, avvenuta poi in Colombia. Anche se, nelle scorse settimane, perquisizioni Casertanews.it - Broker casertano della cocaina arrestato in Colombia, il blitz dopo l’arresto del latitante Nocella Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)delGustavo, il, Luigi Belvedere, era in allarme. Questo ha spinto le forze dell’ordine ad accelerare le operazioni per la cattura del, avvenuta poi in. Anche se, nelle scorse settimane, perquisizioni

Latitante da 4 anni - broker della cocaina casertano 'stanato' in Colombia - Arrestato a Medellin, in Colombia, il narcos casertano Luigi Belvedere, latitante dal dicembre 2020 e inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo per espiare ... (Casertanews.it)

Cocaina tra camorra e narcos - arrestato in Colombia broker casertano - Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della notte, a Medellin (Colombia), è stato catturato Luigi Belvedere, ricercato da dicembre 2020 ed inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, condannato in via definitiva per ... (Anteprima24.it)

