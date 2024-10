Quifinanza.it - Brics Pay sfida il dollaro, ma il nuovo sistema ha conseguenze anche sull’euro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il lancio diPay, ildi pagamento dei Paesi, segna un ulteriore passo avanti verso il consolidamento dell’alleanza dei Paesi+.Pay è stato ideato come alternativa ai circuiti dominati dale mira a garantire maggiore sovranità economica ai membri del gruppo. Secondo alcuni commentatori, potrebbe avere influenzee sull’economia europea. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di de-dollarizzazione per mitigare il potere delle sanzioni occidentali e rafforzare i legami commerciali tra le economie emergenti, temi al centro del Summit svolto in questi giorni.