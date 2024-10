Bologna | la Boxing Night non viene rinviata evento confermato a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La, con al suo interno come clou il match tra Malvina Noutcho Sawa e Nina Pavlovic, che mette in palio la cintura europea Ebu, si terrà questa sera come da programma all’Unipol Domus di Casalecchio di Reno, ma aper via dell’allerta meteo. Il maltempo dunque influisce su questo importantedi pugilato, ma non porta alla cancellazione come deciso dal sindaco Lepore in relazione invece a-Milan di calcio. Così la società Bolognina Boxe: “In accordo con le autorità preposte e le istituzioni abbiamo ritenuto doveroso, insieme a Promoboxe, organizzatore dell’, in queste ore di allerta meteo, adeguarci ai piani di prevenzione e della tutela per sicurezza degli spettatori.