Auto elettriche, i concessionari: "Obbligati a venderle. Care e sempre scariche, nessuno le vuole" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nonostante un costante bombardamento pubblicitario, le Auto elettriche non piacciono proprio agli Automobilisti, soprattutto a quelli italiani. I concessionari mettono in vetrina quasi esclusivamente le elettriche, con sconti di ogni tipo per incentivare i clienti. Ma non c'è niente da fare. Il quotidiano Il Giornale raccoglie lo sfogo di alcuni concessionari di diverse marche. E la musica è sempre la stessa: oltre il 90% degli Automobilisti italiani non vuole nemmeno sentire parlare di Auto elettriche.Leggi anche: Pichetto Fratin: "Solo Auto elettriche dal 2035? Un'idiozia" Dopo aver dichiarato di essere contrario a rivedere gli obiettivi aziendali sull'Auto elettrica, l'amministratore delegato di Stellantis (Fiat), Carlos Tavares, è stato scaricato persino dai concessionari del gruppo.

