Digital-news.it - 883 La Serie continua su Sky e NOW a conquistare il pubblico, stasera episodi 5 e 6

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo una prima settimana da record,il grande successo di HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883: terzo e quartoo dellaSky Original di Sydney Sibilia si mantengono sopra 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana, facendo registrare un +3% sulla performance dei primi due nella prima settimana e più 5 punti percentuali come permanenza del. I nuovi, quinto e sesto, diretti da Francesco Ebbasta e Alice Filippi rispettivamente, saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW da venerdì 25 ottobre.Un primo brano indovinato (“Non me la menare”), la vita a Milano, la sfida del primo album: i nuovidellaprodotta da Sky Studios e Groenlandia vedono Max e Mauro iniziare a fare sul serio.SINOSSI5-6 - Max e Mauro arrivano a Milano, “Non me la menare” è piaciuta molto e ora devono scrivere un album.