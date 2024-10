Liberoquotidiano.it - "Un colpitore seriale progettato in modo stupido": l'ex numero 1 al mondo insulta Jannik Sinner

(Di giovedì 24 ottobre 2024) C'è chi lo osanna e chi lo critica. Da un lato sono diversi, dall'altro, quello negativo, c'è l'immancabile Nick Kyrgios insieme al canadese Denis Shapovalov. Ora, però, di mezzo c'è anche il russo Yevgeny Kafelnikov, che in una recente intervista ha declassato l'altoatesino a “semplice, sia pure di alto livello”. Kafelnikov lo ha paragonato per gioco ai due ex tennisti, lo slovacco Dominik Hrbaty (ex12 Atp) e lo svedese Thomas Johansson (7 del ranking e con un Australian Open vinto), probabilmente non conosciuti da tantissime persone. Il 50 russo, ex1 Atp, ha sminuitoparagonandolo con Novak Djokovic: "È unidimensionale”. E ancora: "Djokovic ha tanto nel suo arsenale, può giocare sia in attacco che in difesa — ha detto Kafelnikov —.è unidimensionale. È stupidamenteper colpire.