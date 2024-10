Gaeta.it - Tragico omicidio a Nola: Antonio Liberti ucciso per una lite stradale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodioha segnato la comunità dilo scorso 11 settembre, quando, 44 anni, è stato brutalmentea coltellate. La causa scatenante è stata una discussione per la precedenza su una strada, un fatto che ha portato a conseguenze devastanti. L’aggressore, un 38enne con precedenti penali, è stato arrestato poco dopo l’, scatenando un’ondata di indignazione e richiesta di giustizia in tutta la zona. L’aggressione e il contesto familiare Lache ha preceduto l’è iniziata in modo innocuo, ma ha rapidamente preso una piega drammatica. Dopo essere coinvolto nel diverbio, l’aggressore ha radunato amici e familiari per affrontare. Questo approccio premeditato all’azione violenta ha portato a un’aggressione diretta alla sua famiglia, a cuiha cercato di difendersi.