Tragedia in autostrada: scontro camion-furgone, due morti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, intorno alle 6, lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. L’incidente ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, causando la morte di due persone. Sul luogo del sinistro, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, insieme agli operatori del 118 e agli addetti di autostrada per l’Italia. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime. Traffico bloccato A seguito dell’incidente, il tratto dell’Autosole interessato è stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. Già intorno alle ore 8. Thesocialpost.it - Tragedia in autostrada: scontro camion-furgone, due morti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, intorno alle 6, lungo il tratto umbro dell’A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. L’incidente ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, causando la morte di due persone. Sul luogo del sinistro, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, insieme agli operatori del 118 e agli addetti diper l’Italia. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime. Traffico bloccato A seguito dell’incidente, il tratto dell’Autosole interessato è stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. Già intorno alle ore 8.

