Sondrio i clienti salvano la piccola libreria | grazie alle tessere prepagate Il Faro non chiuderà i battenti

Sondrio, 24 ottobre 2024 – Una storia a lieto fine: la libreria il Faro non chiuderà i battenti ma continuerà ad essere un punto di riferimento per tutti i sondriesi. A fine agosto Viviana e Manuel, i due proprietari della libreria che con tanta dedizione e amore portano avanti da anni, avevano lanciato l'allarme con una lettera ad amici e conoscenti che, ben presto, ha fatto il giro della città. Una missiva nella quale i due, parlando a cuore aperto, hanno informato i clienti delle grandi difficoltà economiche dell'attività. Viviana e Manuel hanno chiesto un aiuto concreto per non chiudere un negozio che amano e che, con gli anni, è diventato un «porto sicuro per gente piena di coraggio, speranza e che ama sognare".

La libreria il Faro a rischio chiusura lancia un appello ai lettori : “Sosteneteci con l’acquisto di una tessera prepagata” - com. Sondrio – Una tessera per salvare la libreria il Faro. La tessera può essere acquistata in negozio negli orari di apertura o comodamente da casa con un bonifico e inviando la mail a info@ilfaro. . Ho bisogno del vostro aiuto. Vi chiedo di sostenerci con l’acquisto di una tessera prepagata. (Ilgiorno.it)

