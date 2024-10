Biccy.it - Shawn Mendes, nella sua nuova canzone le voci sulla sua bisessualità

Biccy.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da anni ormai circolano rumorpresunta bi-omosessualità di. Il cantante canadese ha risposto più volte alle domande sul suo orientamento, in alcune occasioni è apparso quasi infastidito, in altre è sembrato decisamente a suo agio e tranquillo. Adesso il 26enne ha deciso di riprendere il discorso e l’ha fatto con la musica. Durante uno show l’artista ha fatto ascoltare ai fan alcuni nuovi brani, tra cui The Mountain. Nel pezzo in questionecanta: “A volte, cambio idea. Puoi dire quello che devi dire. Potete dire che sono troppo giovane. Potete dire che sono troppo vecchio. Potete dire che mi piacciono le ragazze o i ragazzi. Qualunque cosa si adatti al vostro pensiero. Potete dire che sono un sognatore, potete dire che sono andato oltre. Ma io non mi sono mai sentito meglio, quindi dite quello che volete“.