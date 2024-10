Roma, Confcommercio compie 80 anni: l’impegno contro l’usura e le iniziative per il Giubileo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Confcommercio compie 80 anni, rinnova l’impegno contro l’usura e annuncia due iniziative in vista del Giubileo. Era l’11 ottobre 1944 quando davanti a un notaio in Corso Vittorio Emanuele a Roma, 19 imprenditori di diverse categorie costituirono l’Unione dei commercianti della provincia di Roma. La Capitale era stata liberata pochi mesi prima, e la guerra era ancora in corso nel nord Italia. Tra le proposte annunciate da Confcommercio in vista del Giubileo, c’è quella di un sistema di buoni pasto a disposizione di tutti i pellegrini e che potranno essere utilizzati in decine di ristoranti e bar a un costo particolarmente vantaggioso. L’iniziativa è promossa dalla Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi. Romadailynews.it - Roma, Confcommercio compie 80 anni: l’impegno contro l’usura e le iniziative per il Giubileo Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)80, rinnovae annuncia duein vista del. Era l’11 ottobre 1944 quando davanti a un notaio in Corso Vittorio Emanuele a, 19 imprenditori di diverse categorie costituirono l’Unione dei commercianti della provincia di. La Capitale era stata liberata pochi mesi prima, e la guerra era ancora in corso nel nord Italia. Tra le proposte annunciate dain vista del, c’è quella di un sistema di buoni pasto a disposizione di tutti i pellegrini e che potranno essere utilizzati in decine di ristoranti e bar a un costo particolarmente vantaggioso. L’iniziativa è promossa dalla Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Giornata mondiale del risparmio compie 100 anni - evento a Roma con Mattarella. Indagine dell’Acri - . Il tema di quest’anno è “1924-2024. Il martedì precedente, 29 ottobre, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’annuale indagine Acri – Ipsos su “Gli Italiani e il Risparmio”, giunta alla ventiquattresima edizione. Intervengono il presidente di Acri Giovanni Azzone e il Presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli. (Ildenaro.it)

Totti compie 48 anni - gli auguri di Sabatini : “Spero la Roma gli offra un futuro da dirigente” - The post Totti compie 48 anni, gli auguri di Sabatini: “Spero la Roma gli offra un futuro da dirigente” appeared first on seriea24. it: Notizie dallo Sport Italiano. I baschi sono sempre difficili da affrontare”. (Adnkronos) – “Francesco Totti compie 48 anni. “Hummels farà il suo esordio? Certamente lo inseriranno, – ha continuato Sabatini – ma aspetteranno anche di avere delle risposte a livello prestativo, atletico, perché non ha fatto la preparazione ed ha 38 anni, quindi è ovvio che un po’ di tempo gli serve, ma è certo che Hummels potrebbe essere decisivo per la Roma. (Seriea24.it)

Sabatini : “Totti compie 48 anni - è a un bivio di vita. Spero la Roma gli offra un futuro dirigenziale” - Mi auguro che la Roma gli offra un futuro dirigenziale. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)