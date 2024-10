Gaeta.it - Presentazione della CUPRA Tavascan: Evento Imperdibile a Latina nel Weekend del 26 e 27 Ottobre 2024

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il mondo dell'automobile è in continuo cambiamento e lanuovasi propone come undi riferimento per gli appassionati di innovazione e sostenibilità. Il 26 e 27, l'ICARGarage diospiterà due giornate dedicate al SUV coupé completamente elettrico, offrendo un'importante opportunità di esplorare il futuromobilità elettrica attraverso test drive, presentazioni esclusive e molte altre attività coinvolgenti. Dettagli e programma dell'L'avrà ufficialmente inizio sabato 26alle ore 10:00, quando i partecipanti verranno accolti nelGarage ICAR. Qui, all'arrivo, gli ospiti potranno registrarsi presso un welcome desk dedicato, ricevendo gadget esclusivi firmati, un primo assaggio dell'esperienza che li attende.