Pisa, trovata morta 54enne scomparsa da Pontedera: fermato un uomo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre Flavia Mello Agonigi, 54 anni italo-brasiliana, era uscita da casa sua a) per andare con delle amiche alla discoteca ‘Don Carlos’ a Chiesina Uzzanese (Pistoia), e intorno all’una di notte si era allontanata da sola, con la sua auto, una Opel Mokka e non aveva più fatto ritorno a casa. Aveva un appuntamento con qualcuno. Oggi il suo cadavere è stato ritrovato in una cisterna nella zona di Sant’Ermo, nel territorio del comune di Casciana Terme Lari (). Da quanto si apprende, undi 34 anni è stato sottoposto a fermo perché ritenuto responsabile dell’omicidio della. E’ stato seguendo le poche tracce lasciate dall’auto di Flavia Mello che la polizia è riuscita a rintracciarne il corpo. L’Opel di Flava era stata ripresa da una telecamera quella notte a circa 13 chilometri di distanza dal luogo dove poi è stata